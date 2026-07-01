Finanzen

Wären Sie gern ein besserer Investor? KI kann helfen, doch Experten sind uneins, ob sie das sollte

KI-Agenten analysieren Märkte, bauen Portfolios und führen teils schon selbstständig Trades aus. Doch während Broker eine neue Investment-Ära ausrufen, warnen Experten vor falschen Daten, Haftungsfragen und gefährlicher Scheingenauigkeit.