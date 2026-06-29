Politik

Verfassungsschutz: Ex-Verfassungsschutzpräsident kritisiert ehemaligen Arbeitgeber 

Der frühere Chef des Inlandsnachrichtendienstes Hans-Georg Maaßen kritisiert beim 1. Demokratiekongress der AfD seine ehemaligen Kollegen vom Verfassungsschutz. Thema des Treffens ist die aus Sicht der AfD eingeschränkte Meinungsfreiheit.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
29.06.2026 08:11
Aktualisiert: 29.06.2026 08:23
Lesezeit: 1 min
Verfassungsschutz: Ex-Verfassungsschutzpräsident kritisiert ehemaligen Arbeitgeber 
Alice Weidel, Fraktionsvorsitzende der AfD, und Václav Klaus, ehemaliger Präsident von Tschechien, nehmen am 1. Demokratiekongress der AfD-Bundestagsfraktion teil. (Foto: dpa) Foto: Kay Nietfeld

Im Folgenden:

  • Warum Ex-Verfassungsschutzchef Maaßen seinen früheren Arbeitgeber kritisiert.
  • Weshalb der Ex-Inlandsgeheimdienstchef von einer "Delegitimierung" spricht. 
  • Welche weiteren internationalen Gäste beim Kongress der AfD anwesend waren.

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