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Insolvenzverfahren: Deko-Kette Depot schließt 66 Filialen in Deutschland

Depot betrieb vor einigen Jahren noch rund 400 Geschäfte. Jetzt macht der Einzelhändler erneut eine große Zahl an Geschäften dicht. Welche Depot-Filialen betroffen sind - und warum es noch mehr Schließungen geben könnte.