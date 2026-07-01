Politik

Rente statt Pension? Beamtenpensionen gehören auf dem Prüfstand

Die Beamtenpensionen sind ein riesiger Kostenfaktor für Bund und Ländern. Trotzdem hat sich die Zahl der Pensionsempfänger in den zurückliegenden 30 Jahren mehr als verdoppelt. Warum die Rentenkommission auch bei den Beamten Handlungsbedarf sieht.