Politik

Rente statt Pension? Beamtenpensionen gehören auf dem Prüfstand

Die Beamtenpensionen sind ein riesiger Kostenfaktor für Bund und Ländern. Trotzdem hat sich die Zahl der Pensionsempfänger in den zurückliegenden 30 Jahren mehr als verdoppelt. Warum die Rentenkommission auch bei den Beamten Handlungsbedarf sieht.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
01.07.2026 08:57
Lesezeit: 2 min
Rente statt Pension? Beamtenpensionen gehören auf dem Prüfstand
Starke Lobby: Der dbb beamtenbund und tarifunion ist die größte Gewerkschaft für Beamte in Deutschland – mit über 1,3 Millionen Mitgliedern. (Foto: dpa) Foto: Christophe Gateau

Im Folgenden:

  • Warum die Berechnung von Beamtenpensionen grundlegend verändert werden soll.  
  • Weshalb Experten trotzdem gegen eine Rentenversicherungspflicht für Beamte sind. 
  • Wie eine Begrenzung künftiger Verbeamtungen die Haushalte entlasten soll.

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