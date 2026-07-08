Technologie

KI-Agenten: Produktivitätssprung oder neue interne Bedrohung?

Durch künstliche Intelligenz unterstützte Agenten versprechen weniger Routinearbeit und schnellere Prozesse, doch sobald sie Zugriff auf E-Mails, Datenbanken, Dokumente und Geschäftsanwendungen erhalten, ist ein Fehler ihrerseits nicht mehr nur eine falsche Antwort – er kann zu einer Fehlhandlung mit realen finanziellen, rechtlichen und sicherheitsrelevanten Folgen werden.