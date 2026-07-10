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Kahlschlag in Erfurt: Sozialplan besiegelt das Aus für 2.100 Zalando-Beschäftigte

Das bittere Ende für das Erfurter Zalando-Logistikzentrum ist beschlossene Sache: Ein millionenschwerer Sozialplan regelt nun die Abfindungen für die 2.100 Betroffenen, die Ende September ihren Job verlieren. Vorausgegangen war ein monatelanges, zähes Ringen – eine Einigung im Guten gab es bis zuletzt nicht.