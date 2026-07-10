Wirtschaft

Atempause bei der Inflation: Tankrabatt und Ölpreis drücken Teuerungsrate im Juni

Die Inflation in Deutschland hat im vergangenen Monat spürbar an Fahrt verloren. Hauptverantwortlich für diese Entlastung waren ein vorübergehend niedrigerer Ölpreis und der staatliche Tankrabatt. Da diese Entlastungsmaßnahme nun jedoch ausgelaufen ist, drohen bereits neue Preisrisiken für die Verbraucher.