Politik

Wahlen in Deutschland: Fällt die Fünf-Prozent-Hürde?

Die Parteienlandschaft in Deutschland ist im Umbruch: Alte Volksparteien verlieren, kleine Parteien legen zu, doch die sind nicht im Parlament vertreten. Das Ergebnis: Wahlen widerspiegeln immer weniger das Wählerverhalten. Nun hat ein Ex-Verfassungsgerichtspräsident angeregt, die Fünf-Prozent-Hürde auf drei Prozent abzusenken. Warum die Sperrklausel in der Kritik steht und wer von einer Änderung profitiert.
Autoren
Mirell Bellmann, Deutsche Wirtschaftsnachrichten
04.08.2026 08:13
Lesezeit: 4 min
Wahlen in Deutschland: Fällt die Fünf-Prozent-Hürde?
SPD, FDP, Grüne und BSW: Wer scheitert bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt an der Fünf-Prozent-Hürde? (Foto: dpa) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert

Im Folgenden:

  • Warum die Fünf-Prozent-Hürde bei Wahlen kritisiert wird. 
  • Wie Parteien von einer Senkung der Sperrklausel profitieren.
  • Wovor Kritiker bei einer möglichen Reform warnen. 

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Ein Volk in Rente: 22,5 Millionen Rentenempfänger in Deutschland
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Ein Volk in Rente: 22,5 Millionen Rentenempfänger in Deutschland
04.08.2026

Immer mehr Menschen beziehen Rente – und der steuerpflichtige Anteil der Auszahlungen wächst weiter. Neue Zahlen zeigen, wie viele...

Hensoldt-Aktie: Bosch-Fachkräfte an Bord
DWN
Finanzen
Finanzen Hensoldt-Aktie: Bosch-Fachkräfte an Bord
04.08.2026

Die Hensoldt-Aktie rückt in den Fokus, weil der Rüstungskonzern ein neues Entwicklungszentrum mit rund 300 Stellen plant und dabei auf...

Wohnungsmarkt: Immer mehr Vermieter geben Geschäft auf – Investitionen unter Druck
DWN
Immobilien
Immobilien Wohnungsmarkt: Immer mehr Vermieter geben Geschäft auf – Investitionen unter Druck
04.08.2026

Wohnungsmangel, steigende Kosten und wachsende Unsicherheit setzen den Wohnungsmarkt unter Druck. Immer mehr Privatvermieter und...

Zalando-Aktie gerät kräftig unter Druck
DWN
Finanzen
Finanzen Zalando-Aktie gerät kräftig unter Druck
04.08.2026

Die Zalando-Aktie gerät nach Quartalszahlen und einer angepassten Jahresprognose kräftig unter Druck. Schwächere Ergebnisse und...

Wasser-Aktien: Der Billionenmarkt, den Anleger unterschätzen
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Wasser-Aktien: Der Billionenmarkt, den Anleger unterschätzen
04.08.2026

Wasser wird knapp, Unternehmen geraten unter Druck und weltweit drohen gewaltige Versorgungslücken. Trotzdem bleiben Wasser-Aktien bislang...

Koreanischer Aktienmarkt: Der KI-Rausch endet in der Hölle
DWN
Finanzen
Finanzen Koreanischer Aktienmarkt: Der KI-Rausch endet in der Hölle
04.08.2026

Erst explodierten die Kurse, dann verbrannten Milliarden: Der koreanische Aktienmarkt ist innerhalb weniger Wochen vom KI-Wunderland zur...

Adieu Frankreich, adieu Deutschland: Wohin Europas Reiche ziehen
DWN
Finanzen
Finanzen Adieu Frankreich, adieu Deutschland: Wohin Europas Reiche ziehen
04.08.2026

Politische Unsicherheit, hohe Steuern: Das sind die wichtigsten Gründe, warum Reiche die zwei stärksten Länder Europas verlassen. Wohin...

Krypto-Anleger zittern: Neue Steuerpläne sorgen für Unruhe
DWN
Finanzen
Finanzen Krypto-Anleger zittern: Neue Steuerpläne sorgen für Unruhe
04.08.2026

Knapp neun Millionen Deutsche besitzen Kryptowährungen – doch ausgerechnet jetzt könnte die Politik einen der größten Steuervorteile...