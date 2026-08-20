Finanzen

Criteo-Aktie: Übernahmewette für Mutige oder unkalkulierbares Risiko?

Die Criteo-Aktie führt vor Augen, welche Chancen Sondersituationen für Anleger bieten können. Doch gerade bei vermeintlich klaren Deals sollte jedes Risiko ganz genau geprüft werden.
Autor
Bonnier Investor
20.08.2026 10:54
Lesezeit: 13 min
Criteo-Aktie: Übernahmewette für Mutige oder unkalkulierbares Risiko?
Bei der Criteo-Aktie winkt eine hohe Übernahmeprämie. Doch der Deal ist keineswegs sicher. (Foto: dpa) Foto: Yuki Iwamura

Im Folgenden:

  • Warum die Criteo-Aktie mit einer Übernahmeprämie von mehr als 50 Prozent lockt.
  • Wie Anleger bei einer möglichen Übernahme zwischen Chance und erheblichem Risiko abwägen.
  • Welche Hinweise auf Criteo als Ziel von Vista Equity Partners und Quinti Capital deuten.

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Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

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