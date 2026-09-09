Finanzen

Apple-Aktie: iPhone-Konzern will den Markt für faltbare Smartphones erobern

Jahrelang überließ Apple faltbare Smartphones der Konkurrenz. Nun soll ein eigenes Modell folgen – kompakt wie ein Reisepass, mit zwei Displays und ambitioniertem Preis. Branchenbeobachter erwarten einen schnellen Führungswechsel. Doch kann das neue Gerät trotz seiner Einschränkungen überzeugen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
09.09.2026 10:21
Lesezeit: 2 min
Apple-Aktie: iPhone-Konzern will den Markt für faltbare Smartphones erobern
Apple soll sein erstes faltbares iPhone vorstellen – und die Apple-Aktie nach oben treiben. (Bild: dpa) Foto: Andrej Sokolow

Im Folgenden:

  • Wann soll Apple sein erstes faltbares iPhone präsentieren?
  • Wie könnte das neue Falt-iPhone aussehen?
  • Warum rechnen Marktforscher mit einem schnellen Erfolg?

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