Politik

Trump scheitert, China gewinnt, Europa zahlt die Rechnung

Wo stehen wir nach fast einem halben Jahr Krieg in Iran? Was geschieht auf den für Europa entscheidenden Seiten?
Autor
avtor
Simona Toplak
20.08.2026 17:27
Lesezeit: 15 min
Trump scheitert, China gewinnt, Europa zahlt die Rechnung
Krieg in Iran: China profitiert und Europa verliert. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Wie China durch den Iran-Krieg seine Vormachtstellung bei Elektroautos und Halbleitern ausbaut.
  • Weshalb Russlands fossile Zusatzeinnahmen den fiskalischen Spielraum für den Ukraine-Krieg erweitern.
  • Warum der Energiepreisschock Europas Wirtschaftswachstum bremst und die Abhängigkeit von China erhöht.

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Simona Toplak

Simona Toplak ist Chefredakteurin der slowenischen Wirtschaftszeitung Casnik Finance.

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