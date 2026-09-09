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Ist Axelera AI Europas Antwort auf Nvidia? Gründer Fabrizio Del Maffeo fürchtet, dass der Kontinent wieder denselben Fehler macht

Europa mangelt es weder an Forschern, Ingenieuren noch an guten Ideen, meint Fabrizio Del Maffeo. Das Problem entsteht, wenn daraus große Unternehmen werden sollen. Hier kann der Kontinent etwas von den USA lernen, meint der Gründer von Axelera AI.