Wirtschaft

Gefährliche Mängel: Rund 20 Prozent der Nutzfahrzeuge fallen beim TÜV durch

Fast 3,9 Millionen Nutzfahrzeuge sind in Deutschland angemeldet. Das Durchschnittsalter ist in den vergangenen Jahren gestiegen – mit Folgen bei der Hauptuntersuchung.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
09.09.2026 15:13
Lesezeit: 1 min
Gefährliche Mängel: Rund 20 Prozent der Nutzfahrzeuge fallen beim TÜV durch
Viele Transporter und schwere Lkw scheitern an der Hauptuntersuchung. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum scheitert rund jedes fünfte Nutzfahrzeug an der Hauptuntersuchung?
  • Wo entdecken TÜV-Prüfer besonders häufig technische Schwachstellen?
  • Wie alt ist die deutsche Nutzfahrzeugflotte inzwischen durchschnittlich?

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