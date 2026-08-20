Finanzen

US-Märkte im Überblick: Walmart zieht Wall Street nach unten

Unerwartete Turbulenzen an der New Yorker Börse: Was Anleger jetzt wissen müssen
Autor
Bonnier Investor
20.08.2026 22:31
Lesezeit: 1 min
US-Märkte im Überblick: Walmart zieht Wall Street nach unten
Die Entwicklung der US-Börsen beeinflusst Investoren und Märkte weltweit. (Foto: ymgerman/iStock) Foto: ymgerman/iStock

Zinsängste und schwache Vorgaben belasten US-Börsen

US-Aktien schlossen am Donnerstag schwächer, da eine Anleiherally an Schwung verlor und Investoren anzweifelten, ob die Bemühungen des US-Finanzministeriums zur Senkung der Kreditkosten mehr als eine kurzfristige Atempause bringen würden.

Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen stieg, obwohl Finanzminister Scott Bessent signalisierte, dass die Regierung ihre geplanten Anleiherückkäufe ausweiten könnte, und einen neuen fiskalpolitischen Plan andeutete.

Der Preis für die Rohölsorte Brent lag zuletzt bei rund 93,47 US-Dollar pro Barrel.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 1,32 Prozent bei 52.759,21 Punkten, der S&P 500 ging mit einem Verlust von 0,87 Prozent bei 7.641,16 Zählern aus dem Handel, und der technologielastige Nasdaq gab bis zum Handelsschluss um 1,00 Prozent auf 26.067,17 Punkte nach.

Walmart enttäuscht mit Ausblick und Quartalszahlen

Walmart gehörte zu den größten Belastungsfaktoren für den Dow und brach bis zum Handelsschluss um 9,15 Prozent ein.

Die Aktien gaben nach, nachdem die Ergebnisse des US-Einzelhandelsriesen für das zweite Quartal die Erwartungen der Anleger verfehlt hatten.

Das Umsatzwachstum verlangsamte sich auf das schwächste Tempo seit 2020, während das Unternehmen einen schwächeren Ausblick auf das kommende Quartal gab.

Walmart erwartet für das dritte Quartal einen Anstieg des Nettoumsatzes zwischen 3,0 und 3,75 Prozent. Die Gesamtverschuldung des Unternehmens beläuft sich zudem auf 57,2 Milliarden US-Dollar.

Für das dritte Quartal prognostiziert Walmart einen bereinigten Gewinn von 62 bis 64 Cent pro Aktie, was unter der Analystenschätzung von 68 Cent liegt. Das Unternehmen erwartet einen Umsatz zwischen 183,134 Milliarden und 184,468 Milliarden US-Dollar, verglichen mit den von Analysten erwarteten 188,339 Milliarden US-Dollar.

Korrektur bei Moderna nach Rekord-Rally

Im S&P gerieten die Aktien von Moderna unter starken Verkaufsdruck und fielen bis zum Handelsschluss um 23,58 Prozent auf rund 135 bis 140 US-Dollar.

Der Rückgang erfolgte, nachdem die Aktie in der vorangegangenen Sitzung nach positiven Ergebnissen einer Spätphasenstudie für einen in Zusammenarbeit mit Merck entwickelten personalisierten Melanom-Impfstoff um rekordverdächtige 177 Prozent in die Höhe geschossen war.

Die enorme Rally führte dazu, dass die Aktie stark überkauft wirkte, sodass Anleger Gewinne mitnahmen und die Papiere in einer Korrektur nach der Rally deutlich nach unten schickten.

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