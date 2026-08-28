Finanzen

Applied Digital-Aktie: KI-Goldrausch mit fünf Milliarden Dollar Schulden

36 Milliarden Dollar Vertragsvolumen, 407 Prozent Umsatzplus und Analysten, die fast eine Verdopplung sehen: Applied Digital liefert die Infrastruktur für den KI-Boom. Doch hinter der Wachstumsstory stehen fünf Milliarden Dollar Schulden, hohe Verluste und eine riskante Kundenkonzentration. Entscheidend ist, ob das Unternehmen seinen größten Engpass in einen Wettbewerbsvorteil verwandeln kann: Strom.
Autor
Bonnier Investor
28.08.2026 11:00
Aktualisiert: 28.08.2026 16:00
Lesezeit: 13 min
Applied Digital-Aktie: KI-Goldrausch mit fünf Milliarden Dollar Schulden
Applied Digital-Aktie: Mit Infrastruktur für Rechenzentren und den KI-Boom zum Erfolg? (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum Applied Digital zum Infrastruktur-Profiteur des KI-Booms werden könnte.
  • Wie 36 Milliarden Dollar Vertragsvolumen die Wachstumsfantasie befeuern.
  • Weshalb fünf Milliarden Dollar Schulden die Aktie so riskant machen.

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