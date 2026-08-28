Finanzen

Applied Digital-Aktie: KI-Goldrausch mit fünf Milliarden Dollar Schulden

36 Milliarden Dollar Vertragsvolumen, 407 Prozent Umsatzplus und Analysten, die fast eine Verdopplung sehen: Applied Digital liefert die Infrastruktur für den KI-Boom. Doch hinter der Wachstumsstory stehen fünf Milliarden Dollar Schulden, hohe Verluste und eine riskante Kundenkonzentration. Entscheidend ist, ob das Unternehmen seinen größten Engpass in einen Wettbewerbsvorteil verwandeln kann: Strom.