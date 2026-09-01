US-Marktbericht: Globaler Anleiheausverkauf drückt US-Aktien ins Minus

Globale Renditen belasten die Märkte

Die US-Aktienmärkte gaben am Dienstag nach, da erneute Turbulenzen am Anleihemarkt die Risikobereitschaft der Anleger dämpften.

Die globalen Anleiherenditen stiegen am Dienstag wieder auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahrzehnten.

Diese Bewegung begann am Freitag, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank Federal Reserve, Kevin Warsh, sein Versprechen, die Inflation endgültig zu bändigen, bekräftigt hatte. Sie setzte sich in dieser Woche fort, da die Energiepreise angesichts erneuter Konflikte im Nahen Osten stiegen.

Die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen erreichte zum ersten Mal seit 1996 die Marke von 3 Prozent, die Renditen 30-jähriger britischer Staatsanleihen stiegen auf den höchsten Stand seit 1998, und die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erreichte ein Niveau, das zuletzt im Januar des vergangenen Jahres verzeichnet wurde.

Die Rendite eines Bloomberg-Index für globale Staatsanleihen legte am Montag den vierten Handelstag in Folge zu und stieg auf 3,72 Prozent – den höchsten Stand seit Mitte 2008.

Der Preis für Rohöl der Sorte Brent bewegte sich den Tag über bei rund 90 US-Dollar pro Barrel und notierte in den letzten Handelsstunden schließlich bei 95 US-Dollar pro Barrel.

Verluste an den New Yorker Börsen

Der Dow Jones Industrial schloss 0,79 Prozent tiefer bei 52.766,88 Punkten, der S&P 500 verlor 0,71 Prozent auf 7.631,47 Zähler und der technologielastige Nasdaq büßte 1,03 Prozent auf 26.099,77 Punkte ein.

Zu den Gewinnern im Dow gehört Apple; die Aktie schloss 2,61 Prozent im Plus, da der neue CEO John Ternus heute die Leitung übernimmt. Ternus, ein seit 25 Jahren für das Unternehmen tätiger Apple-Veteran, übernimmt einen Konzern, der zwar den Smartphone-Markt dominiert, im Bereich der künstlichen Intelligenz jedoch hinter seinen Konkurrenten zurückbleibt.

Amazon im Visier der US-Aufsicht

Unterdessen zog Amazon den Index nach unten und verlor bis zum Handelsschluss 1,81 Prozent, nachdem die US-Handelsbehörde FTC (Federal Trade Commission) und 22 Bundesstaaten eine Klage eingereicht hatten.

Im Mittelpunkt der Klage stehen die Werbepraktiken von Amazon. Die FTC wirft dem Unternehmen vor, „irreführende und unfaire Praktiken“ anzuwenden, um die Preise für Werbetreibende künstlich in die Höhe zu treiben, die auf seiner E-Commerce-Plattform Anzeigen schalten wollen.

„Amazon hat Millionen von Werbekunden, die getäuscht wurden und dadurch deutlich höhere Preise zahlten. Diese höheren Kosten wurden zu einem großen Teil an die amerikanischen Verbraucher weitergegeben. Die FTC unter Präsident Trump wird nicht zulassen, dass diese Täuschung fortgesetzt wird“, sagte der Vorsitzende der US-Handelsbehörde Federal Trade Commission, Andrew N. Ferguson.

Moderna schloss den Handelstag mit einem Plus von 9,93 Prozent im S&P 500 ab. Die Aktie des Unternehmens verzeichnete im August ein Plus von insgesamt 156 Prozent, anknüpfend an den Erfolg der gemeinsamen Impfstoff-Einführung mit Merck Mitte August.