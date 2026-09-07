Politik

Von der Leyen landet in Grönland und bringt Milliarden mit

Ursula von der Leyen reiste erneut nach Grönland, diesmal mit neuen Investitionszusagen im Gepäck. Die EU will ihre Rolle in der Arktis stärken, während USA, Russland und China ebenfalls um Einfluss ringen. Doch Geld allein reicht nicht.
Autoren
Louise With, Leonora Marienlund Klint
07.09.2026 11:00
Lesezeit: 9 min
Von der Leyen landet in Grönland und bringt Milliarden mit
Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, der Regierungschef von Grönland Jens-Frederik Nielsen und die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen besuchen Qoornoq in Grönland. (Bild: dpa) Foto: Mads Claus Rasmussen

Im Folgenden:

  • Warum die EU mit neuen Millionenzusagen ihren geopolitischen Einfluss in der Arktis sichern will.
  • Wie das Nein Islands zu EU-Beitrittsgesprächen die arktischen Ambitionen von der Leyens dämpft.
  • Welche regulatorischen Hürden private Investitionen in grönländische Rohstoffprojekte trotz EU-Hilfen erschweren.

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