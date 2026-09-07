Politik

Von der Leyen landet in Grönland und bringt Milliarden mit

Ursula von der Leyen reiste erneut nach Grönland, diesmal mit neuen Investitionszusagen im Gepäck. Die EU will ihre Rolle in der Arktis stärken, während USA, Russland und China ebenfalls um Einfluss ringen. Doch Geld allein reicht nicht.