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Microsoft zieht sich zurück: Ein slowenisches Unternehmen übernimmt die Sicherheit von Office 2021

Microsoft wird im Oktober den Support für Office 2021 einstellen. Das slowenische Unternehmen Acros Security bietet Nutzern jedoch die Möglichkeit, das Softwarepaket weiterzuverwenden und weiterhin Sicherheitsupdates zu erhalten.
Autor
avtor
Dare Hriberšek
08.09.2026 07:28
Lesezeit: 2 min
Microsoft zieht sich zurück: Ein slowenisches Unternehmen übernimmt die Sicherheit von Office 2021
Microsoft stellt den Support für Office 2021 ein: Erfahren Sie, wie Sie Ihre Dokumente mit 0patch auch ohne Wechsel in die Cloud jahrelang absichern (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Wie ein slowenisches Unternehmen die Sicherheitsupdates für Microsoft Office 2021 übernimmt.
  • Warum viele Großunternehmen den Wechsel in die Cloud von Microsoft meiden.
  • Weshalb die inoffiziellen Updates von 0patch im laufenden Betrieb eingespielt werden können.

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Dare Hriberšek

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Dare Hriberšek ist Autor bei Finance.si (dem slowenischen Partnerunternehmen des Bonnier-Verlags, zu dem auch die DWN gehören) und schreibt vor allem über Cybersecurity, digitale Risiken und IT-Sicherheit. Seine Beiträge behandeln unter anderem Hackerangriffe, Online-Betrug, Kryptografie, Sicherheitsvorfälle und den Umgang von Unternehmen mit digitalen Bedrohungen.

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