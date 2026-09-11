Partnerschaft mit Chinas Firmen: Deutsche unter Zeitdruck

Oliver Oehms, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der deutschen Auslandshandelskammer (AHK) in Nordchina. (Bild: dpa)

Oliver Oehms, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der deutschen Auslandshandelskammer (AHK) in Nordchina. (Bild: dpa) Foto: Johannes Neudecker

Im Folgenden:

Chinas Expansion bringt deutsche Firmen in ZugzwangDeutschen Unternehmen in China könnte für Partnerschaften mit international expandierenden chinesischen Firmen die Zeit davonzulaufen. Das legt...

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