Wirtschaft

Diesel-Schock in den USA: Preise erreichen Rekordhoch – welche Rolle spielt das für Deutschland?

Der Iran-Krieg treibt die amerikanischen Kraftstoffpreise auf historische Höhen. Besonders der Dieselpreis entwickelt sich zum Kostenproblem für Unternehmen und Verbraucher – und zum politischen Risiko für Donald Trump. Doch wann können die Menschen in den USA wieder aufatmen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
11.09.2026 08:10
Lesezeit: 3 min
Diesel-Schock in den USA: Preise erreichen Rekordhoch – welche Rolle spielt das für Deutschland?
Der Iran-Krieg lässt den Dieselpreis in den USA auf ein Rekordhoch steigen. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum erreicht Diesel in den USA einen historischen Höchststand?
  • Welche Kostenfaktoren bestimmen den Dieselpreis an US-Tankstellen?
  • Inwiefern trifft der hohe US-Dieselpreis die deutsche Wirtschaft?

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