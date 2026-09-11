Wirtschaft

Diesel-Schock in den USA: Preise erreichen Rekordhoch – welche Rolle spielt das für Deutschland?

Der Iran-Krieg treibt die amerikanischen Kraftstoffpreise auf historische Höhen. Besonders der Dieselpreis entwickelt sich zum Kostenproblem für Unternehmen und Verbraucher – und zum politischen Risiko für Donald Trump. Doch wann können die Menschen in den USA wieder aufatmen?