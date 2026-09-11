Finanzen

Goldpreis aktuell: Erholung vor wichtigen US-Inflationsdaten

Nach dem kräftigen Rücksetzer fasst der Goldpreis wieder Tritt. Die Ruhe könnte jedoch trügen: Inflationssorgen, hohe Ölpreise und die bevorstehende Fed-Entscheidung halten die Märkte in Atem.
Autor
avtor
Markus Gentner
11.09.2026 08:21
Lesezeit: 2 min
Goldpreis aktuell: Erholung vor wichtigen US-Inflationsdaten
Der Goldpreis erholt sich nach deutlichen Verlusten. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum erholt sich der Goldpreis nach seinem deutlichen Rücksetzer?
  • Wie beeinflussen höhere US-Renditen die Nachfrage nach Gold?
  • Was bedeuten neue US-Inflationsdaten für die nächste Fed-Entscheidung?

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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