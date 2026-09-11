Politik

"Ethnische Säuberung": AfD stellt Strafanzeige gegen Bundeskanzler Merz nach Äußerung zur Remigration

Der Streit über den Begriff Remigration erreicht eine neue Ebene: Nach einer scharfen Äußerung des Bundeskanzlers erstattet die AfD Strafanzeige. Welche Konsequenzen könnte der Schritt haben?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
11.09.2026 09:07
Lesezeit: 2 min
"Ethnische Säuberung": AfD stellt Strafanzeige gegen Bundeskanzler Merz nach Äußerung zur Remigration
Die AfD erstattet Strafanzeige gegen Friedrich Merz. (Bild: dpa) Foto: Christoph Soeder

Im Folgenden:

  • Warum erstattet die AfD Strafanzeige gegen Friedrich Merz?
  • Was sagte der Bundeskanzler im Deutschen Bundestag?
  • Wie begründet die AfD ihr juristisches Vorgehen?

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