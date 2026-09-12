Wirtschaft

Europäische Autoindustrie: China greift Europas Käufer an

Europäische Autos werden immer sicherer, digitaler und leistungsfähiger. Doch viele Käufer können sich diesen Fortschritt kaum noch leisten. Während heimische Hersteller günstige Fahrzeugklassen aufgeben, stoßen chinesische Marken genau in diese Lücke. Für Europas Autoindustrie geht es dabei um mehr als Verkaufszahlen: Sie riskiert, eine ganze Generation von Kunden zu verlieren.
Autor
Matej Štakul
12.09.2026 13:57
Lesezeit: 4 min
Europäische Autoindustrie: China greift Europas Käufer an
Europas Autobauer verlieren den Massenmarkt aus den Augen. (Bild: dpa) Foto: Lars Penning

Im Folgenden:

  • Warum europäische Autos für Durchschnittsverdiener zunehmend unbezahlbar werden.
  • Wie chinesische Hersteller Europas gefährliche Preislücke für sich nutzen.
  • Warum vor allem junge Autokäufer für europäische Marken verloren gehen könnten.

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