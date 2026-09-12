Wirtschaft

Europäische Autoindustrie: China greift Europas Käufer an

Europäische Autos werden immer sicherer, digitaler und leistungsfähiger. Doch viele Käufer können sich diesen Fortschritt kaum noch leisten. Während heimische Hersteller günstige Fahrzeugklassen aufgeben, stoßen chinesische Marken genau in diese Lücke. Für Europas Autoindustrie geht es dabei um mehr als Verkaufszahlen: Sie riskiert, eine ganze Generation von Kunden zu verlieren.