Unternehmen

Wenn Kinder zerbrechen, gerät auch die Arbeitswelt ins Wanken

Zuerst brach ihr Sohn am ersten Schultag zusammen, dann brach sie selbst bei der Arbeit zusammen. Kinder in schwerer Belastung beeinflussen den gesamten Arbeitsmarkt. „Ich war in massiver Trauer“, sagt Louise Gielov, die unter anderem ihre Traumstelle aufgeben musste.