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Angst vor dem Älterwerden: Wie aus Sorge neue Freiheit wird und was Experten raten

Der Blick in den Spiegel, ein runder Geburtstag oder erste körperliche Beschwerden können plötzlich Angst vor dem Älterwerden auslösen. Doch unsere Vorstellungen vom Alter sind oft negativer als die Wirklichkeit. Wie lässt sich dieser Schreck in neue Zuversicht verwandeln?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
12.09.2026 07:10
Lesezeit: 3 min
Angst vor dem Älterwerden: Wie aus Sorge neue Freiheit wird und was Experten raten
Falten, Beschwerden und begrenzte Zeit: Das Alter macht vielen Menschen Angst. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum betrachten viele Menschen das Älterwerden vor allem als Verlust?
  • Wie prägen negative Altersbilder den tatsächlichen Alterungsprozess?
  • Was bewirkt der Kontakt zu Menschen anderer Altersgruppen?

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