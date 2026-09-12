Panorama

Angst vor dem Älterwerden: Wie aus Sorge neue Freiheit wird und was Experten raten

Der Blick in den Spiegel, ein runder Geburtstag oder erste körperliche Beschwerden können plötzlich Angst vor dem Älterwerden auslösen. Doch unsere Vorstellungen vom Alter sind oft negativer als die Wirklichkeit. Wie lässt sich dieser Schreck in neue Zuversicht verwandeln?