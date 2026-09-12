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AeroSHARK-Installation: Airbus-Flugzeuge bekommen "Haifischhaut"

Flugzeuge könnten künftig mit einer Oberfläche starten, deren Prinzip aus dem Meer stammt. Die sogenannte AeroSHARK-Folie soll Kerosinverbrauch und Emissionen senken. Ein Airbus A330 wird dafür erstmals umgerüstet – doch vor dem breiten Einsatz warten anspruchsvolle Tests.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
12.09.2026 08:43
Lesezeit: 3 min
AeroSHARK-Installation: Airbus-Flugzeuge bekommen "Haifischhaut"
Haifischhaut: Ein Airbus A330 mit Markierungen für die Installation von AeroSHARK. (Bild: dpa) Foto: Katharina Kausche

Im Folgenden:

  • Warum wird erstmals ein Airbus A330 mit AeroSHARK ausgestattet?
  • Wie viel Kerosin kann ein Langstreckenflugzeug täglich sparen?
  • Welche Airlines setzen die künstliche Haifischhaut bereits ein?

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