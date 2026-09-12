Rolex Daytona: Vier Einzelstücke könnten Millionenrekord brechen

Vier Rolex Daytona, die es jeweils nur einmal gibt

Rolex hat etwas getan, was Rolex noch nie zuvor getan hat. Die Marke hat vier völlig einzigartige Exemplare ihres beliebten Modells Daytona hergestellt. Und wenn Temperament und Geldbeutel es zulassen, können Sie sie am 28. September bei einer Auktion kaufen. Uhrenexperte Kristian Haagen glaubt allerdings, dass der Preis am Ende einen dreistelligen Millionenbetrag erreichen könnte. Das berichten unsere Kollegen von Børsen.

Während der Watches & Wonders in Genf, der größten Uhrenmesse der Welt, kursierte Anfang des Jahres ein Gerücht, Rolex habe mit seiner eigenen Tradition gebrochen. Die Marke sollte vier einzigartige Versionen der ikonischen Rolex Daytona hergestellt haben, jede davon als einziges Exemplar.

Kürzlich wurden die vier Uhren der Öffentlichkeit vorgestellt. Vier einzigartige Rolex Daytona kommen unter den Hammer. (Bild: Rolex)

Sie heißen The Four Seasons, sind selbstverständlich von Frühling, Sommer, Herbst und Winter inspiriert und kommen am 28. September bei Phillips in London unter den Hammer. Der gesamte Erlös geht an Roger Federers Stiftung und an die von Leonardo DiCaprio mitgegründete Naturschutzorganisation Re:wild.

Rolex stellt seit vielen Jahren extravagante sogenannte Off-Catalogue-Modelle her. Das sind Uhren, die nicht im offiziellen Katalog erscheinen und nicht auf normalem Weg gekauft werden können. Typischerweise handelt es sich um besonders aufwendig verzierte Uhren, etwa mit Diamanten und Edelsteinen, die nur einem kleinen Kreis ausgewählter Kunden angeboten werden. Laut Uhrenexperte Kristian Haagen ist es jedoch beispiellos, dass Rolex selbst Uhren herstellt, von denen jeweils nur ein einziges Exemplar existiert.

„Diese vier Jahreszeiten sind piece unique. Aus dem Stand kann ich mich an keine einzigartige Rolex erinnern. Vielleicht gibt es etwas sehr Frühes, einen Prototypen oder irgendeine Uhr mit einem merkwürdigen Zifferblatt, die nie in Produktion gegangen ist. Aber dass Rolex selbst öffentlich erklärt, dass diese Uhren einzigartig sind, ist etwas anderes“, sagt Kristian Haagen am Telefon, während er natürlich durch die Straßen von Genf läuft.

Betrachtet man die Uhren, bestehen sie jeweils aus Weißgold, Everose-Gold, Gelbgold und Platin. Sie sind mit Zifferblättern aus Naturstein, Saphiren, Turmalinen und einer durchaus beträchtlichen Menge Diamanten ausgestattet.

Das trifft nicht unbedingt Haagens Geschmack. Wie er sagt, sei daran „etwas sehr Farbenfrohes“. Seiner Ansicht nach kann auch eine Rolex irgendwann etwas zu viel werden.

Trotzdem zweifelt er keine Sekunde daran, dass es einen ernsthaften Kampf um die Uhren geben wird.

„Bei diesen mechanischen Armbanduhren, die wir eigentlich überhaupt nicht brauchen, steckt unglaublich viel Symbolpolitik dahinter. Der Status, der damit verbunden ist, ist enorm. Ist es Jeff Bezos, der nur zum Spaß besser sein will als Musk? Sind es Fußballspieler? Ist es Jay-Z? Sind es reiche Scheichs aus dem Nahen Osten? Es lässt sich kaum erraten, wer so etwas tragen soll“, sagt er.

Bei der Kombination aus Diamanten, schwindelerregendem Reichtum und Käufern, die gelinde gesagt nicht gerade Durchschnittsbürger sind, kann einem durchaus ein wenig übel werden. Trotzdem glaubt Haagen, dass Rolex der ganzen Veranstaltung einen vergleichsweise seriösen Rahmen gegeben hat.

„Rolex gehört einer Stiftung und engagiert sich stark für wohltätige Zwecke. Statt dieses Set einfach an den höchstbietenden Fußballspieler oder an Drake zu verkaufen, geht das Geld an einen guten Zweck. Der Musiker Drake zeigte im August eine angeblich einzigartige und mit Diamanten besetzte Rolex Daytona. Rolex hat diese Geschichte allerdings nicht bestätigt. Und genau das entspricht im Grunde dem Geist von Rolex“, sagt er.

Das Auktionsgeschäft mit Luxusuhren boomt

Ursprünglich sollten die vier Uhren laut dem amerikanischen Uhrenmedium Hodinkee rund vier Millionen Schweizer Franken kosten. Das entspricht etwa 4,25 Millionen Euro, wenn sie direkt verkauft worden wären. Rolex soll nach Angaben von Hodinkee-Chefredakteur Benjamin Clymer bei Rolex-Händlern weltweit angefragt haben, ob sie mögliche Käufer nominieren wollten.

Das Interesse soll jedoch überraschend groß gewesen sein. Gerüchten zufolge wurden mehr als 1.000 Namen eingereicht. Daraufhin änderte Rolex offenbar den Verkaufsplan und lässt nun den Markt über den Preis entscheiden. Hodinkee hatte bereits Anfang September von der außergewöhnlich hohen Nachfrage und dem ursprünglich vorgesehenen Preis von rund vier Millionen Schweizer Franken berichtet.

Das dürfte keine schlechte Entscheidung sein, denn der Auktionsmarkt ist derzeit ausgesprochen heiß.

Beim britischen Auktionshaus Phillips, das die Rolex The Four Seasons verkauft, lag der jährliche Umsatz mit Uhrenauktionen seit 2021 nicht mehr unter umgerechnet rund 172 Millionen Euro. Im Jahr 2025 stieg der Umsatz auf den Rekordwert von rund 250 Millionen Euro. In der ersten Hälfte des Jahres 2026 stellte das Auktionshaus anschließend Verkaufsrekorde in Genf, Hongkong und New York auf.

Kirsten MacDonald, Skandinavien-Chefin des Auktionshauses Phillips, bezeichnet die Auktion als "völlig außergewöhnlich". Ihrer Aussage zufolge ist es das erste Mal in der Geschichte von Rolex, dass die Marke einzigartige Uhren auf diese Weise anbietet. Gleichzeitig ist es das erste Mal, dass Rolex mit einem Auktionshaus bei einer Wohltätigkeitsauktion zusammenarbeitet. Phillips selbst bezeichnet die Versteigerung ebenfalls als die erste Wohltätigkeitsauktion dieser Art mit Rolex.

„Wir sind stolz und begeistert, dass sie bei uns gelandet ist“, sagt sie.

Die vier Uhren werden einzeln bei einem Galadinner verkauft, das nur geladenen Gästen offensteht. Interessierte Käufer können jedoch auch telefonisch mitbieten. Weiterlesen In Luxusuhren investieren: „Ziemlich furchtbar, wenn unter dem Anzug eines Mannes eine riesige Garmin hervorschaut“

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Rolex Daytona könnte neue Preisdimensionen erreichen

Soll ein wenig über den Ausgang der Auktion spekuliert werden, bleibt Kristian Haagen zunächst zurückhaltend, wenn es um mögliche Rekordhöhen geht.

„Natürlich hilft es, dass es sich Berichten zufolge um ein einzigartiges Set handelt. Es ist eigentlich sehr poetisch, dass es die Jahreszeiten repräsentiert. Es gibt also Kultur, es gibt Poesie und es gibt Wohltätigkeit. Und weil Rolex eine Uhrenmarke ist, die jeder kennt und von der jeder träumt, eine zu besitzen, werden einfach mehr Augen auf diese Auktion gerichtet sein. Aber Paul Newmans Rolex Paul Newman werden wir meiner Meinung nach nicht erreichen. Diese vier sind schließlich immer noch neue Uhren“, sagt Haagen.

Paul Newmans eigene Rolex Daytona wurde 2017 bei Phillips für umgerechnet rund 15,3 Millionen Euro verkauft und ist weiterhin die teuerste Rolex, die jemals bei einer Auktion verkauft wurde.

Wenn Sie jetzt raten müssten: Was glauben Sie, welchen Preis werden sie erzielen?

„Sie hatten immerhin vor, sie für umgerechnet knapp 4,3 Millionen Euro zu verkaufen. Das ist natürlich auch viel Geld. Und plötzlich ist es, entschuldigen Sie die Formulierung, nicht mehr weit bis zu 13,4 Millionen Euro“, sagt Haagen am Telefon.

„Jetzt stehe ich hier vor dem Four Seasons. Und da fährt ein Ferrari mit 30 Stundenkilometern durch Genf und macht einfach nur Lärm. Etwas weiter unten auf der Straße stand ein Maserati, der gerade zuvor richtig Gas gegeben hat. Hier gibt es so viel Geld. Es gibt so viele Reiche und so viele sehr Reiche. Ich glaube auch, dass etwas halb Poetisches darin liegt, wenn ihre Banken ihnen raten, in ein Produkt zu investieren, das niemand braucht, von dem sie dafür aber als Einzige auf der Welt ein Exemplar besitzen. Das Ganze ist emotional getrieben. Ich glaube verdammt noch mal, dass es passiert. Ich sage insgesamt rund 13,4 Millionen Euro.“

Seit dem Interview hat Haagen außerdem erfahren, dass Phillips die vier Uhren aufteilt und einzeln verkauft. Das dürfte die Auktion kaum weniger interessant machen. Im Gegenteil erwartet er, dass mehr potenzielle Käufer und vier getrennte Bietergefechte den Gesamtpreis weiter nach oben treiben werden. Inzwischen bestätigen sowohl Rolex als auch Phillips offiziell, dass die vier Modelle in vier einzelnen Losen versteigert werden.

Bedeutung für Deutschland

Auch für den deutschen Markt ist die Versteigerung der Rolex Daytona interessant. Deutschland gehört zu den bedeutenden europäischen Märkten für Luxusgüter und hochwertige mechanische Uhren. Entscheidend ist dabei weniger, ob ein deutscher Sammler eines der vier Einzelstücke erwirbt. Die Auktion zeigt vielmehr, wie stark sich seltene Luxusuhren zu eigenständigen Sammlerobjekten und alternativen Sachwerten entwickelt haben. Gerade bei weltweit bekannten Marken wie Rolex entsteht der Preis längst nicht allein aus Materialwert und Uhrmachertechnik. Knappheit, Markenstatus, Provenienz und die Aussicht, ein weltweit einzigartiges Objekt zu besitzen, spielen eine immer größere Rolle.

Mit den Four Seasons überschreitet Rolex eine Grenze, die die Marke bislang selbst gezogen hatte. Vier eigens als Einzelstücke geschaffene Rolex Daytona treffen auf einen boomenden internationalen Sammlermarkt, enorme Vermögen und den zusätzlichen Reiz einer Wohltätigkeitsauktion. Ob daraus tatsächlich ein neuer Rolex-Rekord entsteht, entscheidet sich am 28. September. Schon jetzt zeigt der Fall jedoch, wie weit sich der Wert einer Luxusuhr von ihrem eigentlichen Zweck, die Zeit anzuzeigen, entfernen kann.