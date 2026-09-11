Wirtschaft

Mehr als 50 Milliarden Euro: Das kosteten die staatlichen Hilfen in der Energiekrise

Um in der Energiekrise, die auf den Beginn des Ukraine-Kriegs folgte, die Märkte zu stützen und die Verbraucher zu unterstützen, hat der Bund über 50 Milliarden Euro in die Hand genommen. Hier zeigt sich, wohin die größten Beträge geflossen sind.