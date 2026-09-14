Politik

Ölpreis aktuell deutlich fester: Saudisches Öl sitzt fest

In den USA glaubt Präsident Trump an einen Sieg über den Iran direkt nach den Zwischenwahlen. Doch sowohl J. D. Vance als auch Marco Rubio sagen ihm etwas völlig anderes. Und der Ölpreis steigt weiter nach oben
Autor
avtor
Hakon Redder
14.09.2026 10:09
Lesezeit: 6 min
Ölpreis aktuell deutlich fester: Saudisches Öl sitzt fest
Die Houthis gewinnen im Bürgerkrieg im Jemen an Boden und sind dabei, eine wichtige Meerenge für die Ölexporte Saudi-Arabiens zu bedrohen. (Bild: Osamah Abdulrahman/AP/dpa) Foto: Osamah Abdulrahman

Im Folgenden:

  • Wie die Sperrung strategischer Meerengen den globalen Ölpreis weiter antreiben könnte.
  • Warum Trumps engste Berater mit einer Fortsetzung des Iran-Konflikts bis 2029 rechnen.
  • Welche Folgen die Stilllegung der saudi-arabischen Pipeline für die Weltwirtschaft hat.

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