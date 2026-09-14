Wirtschaft

Hormus-Blockade: Gaspreis erreicht höchsten Stand seit Ende 2022 – was das für den Winter bedeutet

Europas Gaspreis steigt auf den höchsten Stand seit Ende 2022. Lieferausfälle am Persischen Golf, die Blockade der Straße von Hormus und niedrige Speicherstände verschärfen die Lage. Vor dem Winter wächst damit eine entscheidende Sorge: Reicht das verfügbare Gas?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
14.09.2026 10:12
Lesezeit: 1 min
Hormus-Blockade: Gaspreis erreicht höchsten Stand seit Ende 2022 – was das für den Winter bedeutet
Der TTF-Gaspreis steigt kräftig. Ausfälle im Nahen Osten und langsam gefüllte Speicher könnten Europas Wettbewerb um LNG im Winter deutlich verschärfen. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum steigt der europäische Gaspreis derzeit so kräftig?
  • Wie gefährdet die Hormus-Blockade Europas Gasversorgung?
  • Welche Folgen haben die Lieferausfälle am Persischen Golf?

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