Wirtschaft

Hormus-Blockade: Gaspreis erreicht höchsten Stand seit Ende 2022 – was das für den Winter bedeutet

Europas Gaspreis steigt auf den höchsten Stand seit Ende 2022. Lieferausfälle am Persischen Golf, die Blockade der Straße von Hormus und niedrige Speicherstände verschärfen die Lage. Vor dem Winter wächst damit eine entscheidende Sorge: Reicht das verfügbare Gas?