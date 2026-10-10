Wirtschaft

Dacia Sandero Stepway: Europas Bestseller hat ein Sicherheitsproblem

Europas meistverkauftes Auto kommt nicht von Volkswagen, Toyota oder Peugeot, sondern von Dacia. Der Sandero Stepway punktet mit enormer Reichweite, vergleichsweise niedrigem Preis und erstaunlich viel Alltagstauglichkeit. Doch ausgerechnet bei Sicherheit und Assistenzsystemen offenbart der Bestseller Schwächen, die Interessenten vor dem Kauf kennen sollten.
Autor
avtor
Matej Štakul
10.10.2026 11:00
Lesezeit: 10 min
Dacia Sandero Stepway: Europas Bestseller hat ein Sicherheitsproblem
Der Dacia Sandero Stepway ist Europas Verkaufsschlager und schafft enorme Reichweite. (Bild: Matej Štakul)

Im Folgenden:

  • Warum der Dacia Sandero zum meistverkauften Auto Europas aufgestiegen ist.
  • Wie der Sandero Stepway auf bis zu 1.425 Kilometer Reichweite kommt.
  • Warum der Euro-NCAP-Crashtest zum größten Schwachpunkt des Dacia wird.

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