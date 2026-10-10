Wirtschaft

Dacia Sandero Stepway: Europas Bestseller hat ein Sicherheitsproblem

Europas meistverkauftes Auto kommt nicht von Volkswagen, Toyota oder Peugeot, sondern von Dacia. Der Sandero Stepway punktet mit enormer Reichweite, vergleichsweise niedrigem Preis und erstaunlich viel Alltagstauglichkeit. Doch ausgerechnet bei Sicherheit und Assistenzsystemen offenbart der Bestseller Schwächen, die Interessenten vor dem Kauf kennen sollten.