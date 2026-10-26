Cathie Wood: ARK kauft Meta-Aktien und schichtet Tech-Wetten um

Cathie Wood: ARK kauft Meta-Aktie erneut

"Cathie Wood" gehört am Montag bei den Google-Trends zu den beliebtesten Suchanfragen . Ein nachvollziehbarer Auslöser sind die jüngsten US-Handelsdaten vom vergangenen Freitag. Das unabhängige Auswertungsportal Cathie's Ark beziffert für den ARK Innovation ETF (ARKK) Verkäufe von Alphabet-Aktien mit einem geschätzten Marktwert von rund 20,9 Millionen Dollar. Außerdem führt es Verkäufe von Palantir, Shopify und Cloudflare sowie einen kleineren Zukauf bei Pacific Biosciences auf.

Diese Zahlen sind Berechnungen eines Drittanbieters und keine von ARK geprüfte Abrechnung mit endgültigen Ausführungspreisen. Die Grundlage bilden die Veränderungen der veröffentlichten Fondsbestände. Das ist ein wichtiger Unterschied: Nicht jede Veränderung des Bestands bedeutet denselben wirtschaftlichen Vorgang wie ein frei disponierter Kauf oder Verkauf durch das Management.

Was ARK selbst über seine Transaktionen veröffentlicht

ARK erläutert auf seiner offiziellen Seite zu Handelsmitteilungen, dass die täglichen Dateien die Portfolioanpassungen nach Handelsschluss enthalten, aber etwa Transaktionen aus Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen nicht vollständig abbilden. Die Meldungen sind nach Unternehmensangaben vorläufig und können sich ändern. Das Unternehmen verweist zusätzlich auf tägliche Bestandsdateien.

Die offizielle ARKK-Fondsbeschreibung nennt als Ziel langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in disruptive Innovation. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten ETF mit besonderen Konzentrations- und Marktrisiken. Einzelne Verkäufe sind deshalb weder automatisch ein negatives Urteil über Alphabet noch ein allgemeines Signal zum Ausstieg aus US-Technologieaktien.

Die jüngsten Bewegungen müssen außerdem im Zusammenhang mit den Gewichten innerhalb des Portfolios bewertet werden. Wenn ein Kurs über Wochen stark steigt oder fällt, verändern sich seine Portfolioanteile auch ohne eine neue strategische Grundsatzentscheidung. X Was wird Felix' nächster Investment-Schritt sein? Folgen Sie Felix' Portfolio. Analysen und Börsennachrichten für ein besseres Management Ihrer Finanzen. Melden Sie sich für den Newsletter an. E-mail: * Kostenlos anmelden » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Alphabet-Verkäufe, Meta-Käufe: Kein einfacher Sektorwechsel

Bereits die Transaktionsübersichten vom 22. Oktober ließen Zukäufe von Meta Platforms erkennen. In der Öffentlichkeit wird daraus schnell die Schlagzeile, Cathie Wood tausche Alphabet gegen Meta. Eine derart direkte Gleichsetzung wäre jedoch nicht belegt. Die Käufe und Verkäufe fanden an unterschiedlichen Tagen und teils in verschiedenen Fonds statt. Auch die absoluten Dollarwerte können wegen Kursänderungen und Mittelbewegungen nicht ohne Weiteres miteinander verrechnet werden.

Der Blick auf die Fondsstrategie hilft mehr als Spekulationen über einzelne Aktien. In einer eigenen Analyse zum ARKK-Konzept betont der Vermögensverwalter, dass sich die Auswahl über unterschiedliche Innovationsbereiche erstreckt und nicht mit einem klassischen Index-Technologie-ETF gleichzusetzen sei. ARK verfolgt damit zugleich ein anderes Risikoprofil als ein breit gestreuter Weltaktienfonds.

Was bedeutet die Umschichtung für deutsche Anleger?

Die ARK-Transaktionen interessieren auch Anleger in Deutschland, weil viele der betroffenen US-Unternehmen in internationalen Indizes und privaten Depots stark vertreten sind. Trotzdem lassen sich aus Verkäufen im niedrigen zweistelligen Millionenbereich keine verlässlichen Aussagen über den Gesamtkurs von Alphabet oder den Nasdaq ableiten. Dafür sind Liquidität, Marktvolumen und andere Einflussfaktoren zu groß.

Besonders wichtig ist die Abgrenzung von Handelsdaten und Performance. Eine Fondsgesellschaft kann einen Titel mit Gewinn verkaufen, eine Verlustposition reduzieren oder schlicht Gewichtungsgrenzen beachten. Ohne offizielle Begründung lässt sich die Motivation nicht abschließend bestimmen. Aussagen über einen bevorstehenden Börsencrash wären deshalb spekulativ.

Die nächste US-Berichtswoche liefert den Härtetest

Am Montag beginnt eine Woche mit zahlreichen Erwartungen an die Geschäftszahlen großer Technologieunternehmen. Entscheidend wird sein, ob die Konzerne ihre Investitionen in künstliche Intelligenz in Umsatz und Ertrag umsetzen. Für ARK-Anleger zählt daneben, ob das Management die Bestände weiter verändert.

Eine belastbare Einordnung verlangt die jeweils neueste Fondsdatei, das genaue Handelsdatum und einen Vergleich mit der Gesamtgewichtung des betroffenen Titels. Der derzeitige Suchanstieg allein ist keine Investmentempfehlung und auch kein Beleg für eine außergewöhnliche Marktentwicklung am heutigen Montag.

Cathie Wood: ARK-Verkäufe sind kein Markturteil

Die jüngsten Alphabet-Verkäufe machen Cathie Woods Portfoliopolitik erneut zum Thema. Nach den verfügbaren Bestandsauswertungen hat ARK am Freitag mehrere Technologiewerte reduziert. Wie die genaue Handelsmotivation lautet, ist öffentlich nicht belegt. Die eigenen Fondsunterlagen zeigen zudem, dass tägliche Handelsdateien Grenzen haben und nicht sämtliche Mittelbewegungen erklären.