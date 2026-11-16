Die US-Börsen spielen eine Schlüsselrolle für die weltweite Kapitalallokation. (Foto: Alexey_Fedoren/iStock)

Die US-Börsen spielen eine Schlüsselrolle für die weltweite Kapitalallokation. (Foto: Alexey_Fedoren/iStock) Foto: Alexey_Fedoren/iStock

Breiter Ausverkauf an den US-Börsen

Die Wall Street hat im negativen Bereich geschlossen. Alle drei wichtigsten Aktienindizes beendeten den Handel im Minus, da sich der Ausverkauf bei den Technologieaktien auch in der neuen Woche fortsetzte.

Der technologielastige Nasdaq gab um 2,49 Prozent nach und schloss bei 24.509,76 Punkten, während der S&P 500 um 1,91 Prozent auf 7.417,12 Zähler nachgab.

Der Dow Jones Industrial Average verzeichnete bis zur Schlussglocke einen Verlust von 1,41 Prozent und schloss bei 51.610,31 Punkten.

Entwicklungen am Rohstoff- und Anleihemarkt

Der Preis für ein Barrel der Rohölsorte Brent lag zuletzt bei 92,29 US-Dollar, was einem Minus von 4,18 Prozent entspricht.

Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen US-Staatsanleihen gab leicht nach und fiel um 0,12 Prozent auf 5,133 Prozent.

Die Rendite der 30-jährigen Anleihen legte hingegen zu und stieg um 0,11 Prozent auf 5,476 Prozent.

Einzelwerte: Tech-Verluste und Erholung bei Airlines

Die Aktien von Intel brachen im Tagesverlauf deutlich ein und sackten um 7,04 Prozent auf 55,46 US-Dollar ab. Hintergrund ist eine Sammelklage von Aktionären gegen den US-Chiphersteller im Zusammenhang mit seinen jüngsten Angaben zu den PC-Verkäufen.

Nvidia setzte seine Talfahrt auch in der neuen Woche fort und verlor 4,11 Prozent auf 156,16 US-Dollar. Der multinationale Technologiekonzern ist in der vergangenen Woche um 9,64 Prozent eingebrochen, nachdem der inzwischen ehemalige CEO Jensen Huang eingeräumt hatte, eine Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin gehabt zu haben.

Der Luftfahrtsektor erlebte hingegen einen positiven Handelstag: Southwest Airlines kletterten um 3,34 Prozent auf 46,44 US-Dollar, United Airlines legten um 1,33 Prozent auf 110,76 US-Dollar zu und Delta Air Lines gewannen bis zum Handelsschluss 0,41 Prozent auf 86,60 US-Dollar.