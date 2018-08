Tesla weitet Verluste deutlich aus

Der Elektroautobauer Tesla hat seine Verluste deutlich ausgeweitet. Im zweiten Quartal schlug ein auf die Aktionäre entfallender Verlust von 718 Millionen Dollar (615 Millionen Euro) zu Buche. Im Vorjahr hatte der Fehlbetrag bei 336 Millionen Dollar gelegen. Der Umsatz stieg hingegen überraschend stark um mehr als 40 Prozent auf 4,0 Milliarden Dollar.

In den vergangenen Monaten sorgte das Model 3, mit dem Tesla den Sprung aus der Luxusnische schaffen will, für enormen Druck. Die Fertigungsziele mussten mehrfach aufgrund eines Chaos in der Produktion verschoben werden und konnten Ende Juni nur mit Biegen und Brechen endlich erreicht werden.

Im abgelaufenen Quartal produzierte Tesla insgesamt 53.339 Fahrzeuge, ausgeliefert wurden aber nur 40.768. Auf das Model 3 entfielen davon nach Unternehmensangaben 18.449 Stück. Tesla beendete das Vierteljahr mit 2,2 Milliarden Dollar an Barmitteln. Der Bilanz des Unternehmens kommen Hunderttausende Model-3-Vorbestellungen zugute, für die Anzahlungen geleistet werden mussten. Teslas Ausgaben übersteigen die Einnahmen weiter deutlich. Einige Analysten sehen Finanzbedarf, Musk hat dies bislang aber stets zurückgewiesen.

Tesla erwirtschaftet seit Jahren fast ausschließlich Verluste und ist darauf angewiesen, dass Investoren immer mehr Geld in das Unternehmen pumpen, welches täglich fast 9 Millionen Dollar verbrennt.

Die Aktie stieg am Mittwoch nachbörslich um rund 9 Prozent.