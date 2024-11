Lesezeit: 4 min

Der Betrug mit in Zwangsversteigerungen erworbenen Immobilien soll mit diesem Gesetz beseitigt werden: das Gesetz gegen missbräuchliche Ersteigerung. Durch ein aktuelles Votum der Bundesregierung ist es Gemeinden fortan erlaubt, die Verwaltung von in Zwangsversteigerungen errungenen Schrottimmobilien zu übernehmen. Welche Problematik damit in Angriff genommen wird, was das Gesetz regelt und wie sich Opfer von Schrotimmobilien schützen können, gibt es hier.

Mit dem neuen Schrottimmobilien-Missbrauchsbekämpfungsgesetz soll der Betrug mit Schrottimmobilien bei Zwangsversteigerungen gestoppt werden (Foto: dpa). Foto: Marijan Murat

Im Folgenden: Was sagt das Schrottimmobilien-Missbrauchsbekämpfungsgesetz aus?

Was ist eine Schrottimmobilie und wieso wird damit gehandelt?

