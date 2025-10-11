Unternehmen

DAM im Mittelstand: Wie KMU die Datenflut steuern – und Anleger profitieren

Mehr Daten, mehr Tempo, mehr Druck: Im Mittelstand wächst die digitale Flut sekündlich. Erfolgsbeispiele wie Trumpf und Rittal zeigen, wie KI-gestütztes Digital Asset Management (DAM) für Effizienz sorgt – und in welchen Branchen Anleger vom DAM-Trend profitieren können.