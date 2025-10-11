Unternehmen

DAM im Mittelstand: Wie KMU die Datenflut steuern – und Anleger profitieren

Mehr Daten, mehr Tempo, mehr Druck: Im Mittelstand wächst die digitale Flut sekündlich. Erfolgsbeispiele wie Trumpf und Rittal zeigen, wie KI-gestütztes Digital Asset Management (DAM) für Effizienz sorgt – und in welchen Branchen Anleger vom DAM-Trend profitieren können.
Autor
Carsten Schmidt
11.10.2025 12:30
Lesezeit: 4 min
Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben.
DAM im Mittelstand: Wie KMU die Datenflut steuern – und Anleger profitieren
Die Datenmengen in KMU wachsen rasant. KI-gestütztes Digital Asset Management (DAM) schafft Ordnung und steigert Effizienz (Foto: dpa). Foto: Khanchit Khirisutchalual

Im Folgenden:

  • Was KI-gestützte DAM-Systeme leisten und warum sie Pflicht für KMU werden
  • Wie Trumpf und Rittal mit DAM-Lösungen Prozesse beschleunigen
  • Zahlen, Daten, Fakten: Marktvolumen und Trends für KI-gestützte DAM bis 2032
  • Wie Anleger vom DAM-Trend profitieren können

