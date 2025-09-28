Politik

Bundeswehr: Wie freiwillig ist der neue Wehrdienst wirklich?

Das neue Wehrdienstgesetz von Verteidigungsminister Pistorius (SPD) setzt offiziell auf Freiwilligkeit. Doch in den Details steckt viel Verbindliches. Von verpflichtenden Fragebögen bis zur Musterung aller 18-jährigen Männer ab 2027 werden Instrumente reaktiviert, die an die alte Wehrpflicht erinnern.
Autor
Carsten Schmidt
28.09.2025 14:38
Lesezeit: 3 min
Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..
Bundeswehr: Wie freiwillig ist der neue Wehrdienst wirklich?
Feldjacken hängen am Stand der Bundeswehr. Die deutsche Armee wirbt auf der Computerspiele Messe Gamescom um Nachwuchs (Foto: dpa). Foto: Oliver Berg

Im Folgenden:

  • Welche neuen Pflichten das Wehrdienstgesetz vorsieht
  • Warum Pistorius auf Freiwilligkeit setzt und zugleich die Wehrpflicht vorbereitet
  • Wie Union und Bundeswehrverband auf die Reform reagieren
  • Wie andere Länder das Thema Wehrdienst handhaben

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff für nur 4,99 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

X

DWN Telegramm

Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

Moldawien wankt zwischen EU und Russland: Droht Europa eine neue Sicherheitslücke?
DWN
Politik
Politik Moldawien wankt zwischen EU und Russland: Droht Europa eine neue Sicherheitslücke?
28.09.2025

Moldawien steht am Scheideweg: Während Russland Millionen in die Manipulation der Wahlen pumpt, droht Europas Südostflanke zur neuen...

Bundeswehr: Wie freiwillig ist der neue Wehrdienst wirklich?
DWN
Politik
Politik Bundeswehr: Wie freiwillig ist der neue Wehrdienst wirklich?
28.09.2025

Das neue Wehrdienstgesetz von Verteidigungsminister Pistorius (SPD) setzt offiziell auf Freiwilligkeit. Doch in den Details steckt viel...

EUDR: Warum die EU-Entwaldungsverordnung Lebensmittel noch teurer macht
DWN
Unternehmen
Unternehmen EUDR: Warum die EU-Entwaldungsverordnung Lebensmittel noch teurer macht
28.09.2025

Die Regulierungspolitik der Europäischen Union setzt sich ungebremst fort: Eine neue Verordnung zum Schutz des weltweiten Baumbestands...

Außen Hype, innen Panik: Wie Konzerne ihre KI-Projekte schönreden
DWN
Technologie
Technologie Außen Hype, innen Panik: Wie Konzerne ihre KI-Projekte schönreden
28.09.2025

Milliarden fließen in künstliche Intelligenz, doch hinter den Kulissen herrscht Ernüchterung: 95 Prozent der Pilotprojekte scheitern,...

Neue Handelspartner nach Trump-Zöllen: EU stellt Freihandelsabkommen in Aussicht
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Neue Handelspartner nach Trump-Zöllen: EU stellt Freihandelsabkommen in Aussicht
28.09.2025

Nach den Trump-Zöllen sieht es für die EU-Exportwirtschaft nicht gut aus. Brüssel reagiert mit Initiativen für neue...

KI als Kostenfalle: Warum effizientere Arbeit für Unternehmen teurer werden kann
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft KI als Kostenfalle: Warum effizientere Arbeit für Unternehmen teurer werden kann
28.09.2025

Unternehmen stürzen sich in die KI-Euphorie – doch statt Effizienzsprung drohen explodierende Kosten, teure Spezialisten und Projekte...

100 Milliarden für die Infrastruktur: Warum das Sondervermögen kaum einen Unterschied für Kommunen macht
DWN
Politik
Politik 100 Milliarden für die Infrastruktur: Warum das Sondervermögen kaum einen Unterschied für Kommunen macht
28.09.2025

Ein Infrastruktur-Sondervermögen von 100 Milliarden Euro soll Länder und Kommunen bei der Modernisierung von Schulen, Kitas,...

Bargeld ist lebendig: Der stille Aufstand gegen die totale Kontrolle
DWN
Finanzen
Finanzen Bargeld ist lebendig: Der stille Aufstand gegen die totale Kontrolle
27.09.2025

Während Politik und Tech-Konzerne das Ende des Bargelds verkünden, klammern sich die Bürger weltweit an Scheine und Münzen. Krisen,...