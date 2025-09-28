Politik

Bundeswehr: Wie freiwillig ist der neue Wehrdienst wirklich?

Das neue Wehrdienstgesetz von Verteidigungsminister Pistorius (SPD) setzt offiziell auf Freiwilligkeit. Doch in den Details steckt viel Verbindliches. Von verpflichtenden Fragebögen bis zur Musterung aller 18-jährigen Männer ab 2027 werden Instrumente reaktiviert, die an die alte Wehrpflicht erinnern.