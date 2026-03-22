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Sneaker-Revolution aus dem Drucker: Wie ein Hamburger Start-up die Schuhwelt umkrempelt

Von der heimischen Werkstatt an die Füße der Weltstars: Cornelius Schmitt hat geschafft, wovon viele Sneaker-Fans nur träumen. Mit seinem Hamburger Unternehmen Zellerfeld druckt er Schuhe nicht nur – er definiert sie neu. Was als Hobby begann, ist heute eine High-Tech-Schmiede, die Größen wie Justin Bieber und Shaquille O’Neal begeistert und das Ziel verfolgt, die globale Schuhproduktion radikal zu demokratisieren.