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Sneaker-Revolution aus dem Drucker: Wie ein Hamburger Start-up die Schuhwelt umkrempelt

Von der heimischen Werkstatt an die Füße der Weltstars: Cornelius Schmitt hat geschafft, wovon viele Sneaker-Fans nur träumen. Mit seinem Hamburger Unternehmen Zellerfeld druckt er Schuhe nicht nur – er definiert sie neu. Was als Hobby begann, ist heute eine High-Tech-Schmiede, die Größen wie Justin Bieber und Shaquille O’Neal begeistert und das Ziel verfolgt, die globale Schuhproduktion radikal zu demokratisieren.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
22.03.2026 07:39
Lesezeit: 3 min
Sneaker-Revolution aus dem Drucker: Wie ein Hamburger Start-up die Schuhwelt umkrempelt
Cornelius Schmitt, CEO vom Schuhhersteller Zellerfeld, steht mit Schuhen aus dem 3D-Drucker in der Produktion. (Foto: dpa) Foto: Daniel Bockwoldt

Im Folgenden:

  • Wie ein Hamburger Ingenieur mit 3D-gedruckten Sneakern Justin Bieber und Shaq begeistert.
  • Warum Zellerfeld die Schuhproduktion von 24 Monaten auf einen Tag verkürzt.
  • Weshalb Designer und Schuhmarken weltweit auf die Drucktechnologie eines deutschen Start-ups setzen.

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