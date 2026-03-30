Finanzen

Geldanlage beginnt beim Fiskus: Steuerstrategien für die nächste Dekade

Geldanlage beginnt nicht bei der Renditeplanung, sondern beim Fiskus. Dieser Ratgeber zeigt, warum Abgeltungssteuer, Wegzugsbesteuerung, Holding-Strukturen und Stiftungen in den kommenden zehn Jahren eine zentrale Rolle spielen. Welche Steuerentscheidungen Handlungsspielräume eröffnen – und welche unwiderruflich Optionen verbrennen – ordnet Steuerberater und Diplom-Kaufmann Tomas Aksöz ein.
Autor
Iana Roth
30.03.2026 12:12
Aktualisiert: 01.01.2030 11:25
Lesezeit: 6 min
Geldanlage beginnt beim Fiskus: Steuerstrategien für die nächste Dekade
Wer Vermögen aufbauen will, muss Steuern strategisch denken: Abgeltungssteuer, Wegzugsbesteuerung und Co. können Renditebremsen sein. (Foto: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum entscheidet der Fiskus oft stärker über Vermögen als die Rendite?
  • Wann wird die Abgeltungsteuer zum echten Renditeproblem?
  • Wie beeinflussen Steuern den Zinseszinseffekt über Jahrzehnte?

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Iana Roth

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Iana Roth ist Redakteurin bei den DWN und schreibt über Steuern, Recht und HR-Themen. Zuvor war sie als Personalsachbearbeiterin tätig. Davor arbeitete sie mehrere Jahre als Autorin für einen russischen Verlag, der Fachliteratur vor allem für Buchhalter und Juristen produziert.

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