Wirtschaft

Industrieproduktion fährt herunter – Merz-Regierung verspricht bessere Industriestrompreise und weniger Bürokratie

Die deutsche Industrie kämpft an vielen Fronten – hohe Energiekosten, ausufernde Bürokratie, Fachkräftemangel und geopolitische Risiken machen ihr schwer zu schaffen. Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften fordert nun dringende grundlegende Reformen, um die anhaltende Wachstumsschwäche in Deutschland zu überwinden und den Industriestandort zu stärken.
Autor
Stephanie Schoen
20.03.2026 11:00
Lesezeit: 3 min
Industrieproduktion fährt herunter – Merz-Regierung verspricht bessere Industriestrompreise und weniger Bürokratie
Industrieanlagen der Raffinerie Bayernoil sind auf dem Betriebsgelände zu sehen. (Foto: dpa) Foto: Armin Weigel

Im Folgenden:

  • Warum Deutschlands Spitzenverbände 2026 zum entscheidenden „Jahr der Reformen" erklären.
  • Welche konkreten Maßnahmen BDI, BDA und IG Metall von der Merz-Regierung sofort fordern.
  • Weshalb der staatlich bezuschusste Industriestrompreis rückwirkend ab Jahresbeginn beantragt werden kann.

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