Wirtschaft

Industrieproduktion fährt herunter – Merz-Regierung verspricht bessere Industriestrompreise und weniger Bürokratie

Die deutsche Industrie kämpft an vielen Fronten – hohe Energiekosten, ausufernde Bürokratie, Fachkräftemangel und geopolitische Risiken machen ihr schwer zu schaffen. Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften fordert nun dringende grundlegende Reformen, um die anhaltende Wachstumsschwäche in Deutschland zu überwinden und den Industriestandort zu stärken.