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Elektrischer Mercedes GLC: Preise, Technik und Reichweite im Überblick

Mit dem elektrischen GLC will Mercedes den Umstieg in die Elektromobilität attraktiver machen und kombiniert moderne Technik mit klassischen Designelementen. Doch kann diese Mischung aus Innovation und Nostalgie Kunden überzeugen – oder bleibt BMW am Ende einen Schritt voraus?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
06.04.2026 08:44
Lesezeit: 1 min
Elektrischer Mercedes GLC: Preise, Technik und Reichweite im Überblick
Mercedes bringt den elektrischen GLC mit klassischem Design und moderner Technik. (Foto: mercedes-benz.com) Foto: Mercedes-Benz AG – Communicati

Im Folgenden:

  • Warum kehrt der klassische Kühlergrill beim E-GLC zurück?
  • Wie weit kommt der elektrische GLC tatsächlich im Alltag?
  • Welche Rolle spielt die neue Plattform von Mercedes?

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