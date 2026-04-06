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Elektrischer Mercedes GLC: Preise, Technik und Reichweite im Überblick

Mit dem elektrischen GLC will Mercedes den Umstieg in die Elektromobilität attraktiver machen und kombiniert moderne Technik mit klassischen Designelementen. Doch kann diese Mischung aus Innovation und Nostalgie Kunden überzeugen – oder bleibt BMW am Ende einen Schritt voraus?