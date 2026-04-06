Finanzen

Steuererklärung: Welche Hilfe das Finanzamt wirklich leisten darf

Das Finanzamt gilt für viele als erste Anlaufstelle bei Steuerfragen. Doch nicht jede Antwort ist erlaubt oder verbindlich. Welche Hilfe dürfen Steuerzahler erwarten – und wo zieht der Staat klare Grenzen? Wer hier falsch einschätzt, riskiert teure Missverständnisse.