Wirtschaft

BASF in China: Mega-Werk in Zhanjiang eröffnet – Wachstumschance oder riskante Wette?

Der Chemieriese BASF setzt voll auf Expansion: Mit der offiziellen Eröffnung des neuen Verbundstandorts in Zhanjiang nimmt der weltgrößte Chemiekonzern sein bisher größtes Investitionsprojekt in China in Betrieb. Während die Konzernführung auf massives Wachstum im wichtigsten Absatzmarkt der Welt setzt, warnen Kritiker vor einer zu starken Abhängigkeit von Peking.