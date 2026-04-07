Politik

Effizienz statt Strafrecht: Justizministerium plant Ende der Strafverfolgung für Schwarzfahrer

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig stößt eine Debatte an, die weit über das Ticketlösen hinausgeht: Die Entkriminalisierung des Schwarzfahrens. Durch die Herabstufung zur Ordnungswidrigkeit will die Ministerin nicht nur die überlastete Justiz entlasten, sondern auch eine Debatte über soziale Gerechtigkeit und ökonomische Vernunft im öffentlichen Sektor führen. Ein Vorstoß, der die Effizienz unserer Rechtspflege grundlegend steigern könnte.