US-Marktbericht: Uneinheitlicher Handel an der Wall Street, während die Frist für Trumps Iran-Ultimatum abläuft

Banges Warten auf den Ablauf der Frist

Die Wall Street verzeichnete am Dienstag einen uneinheitlichen Handel, während die Anleger die Zeit bis zum Ablauf der Frist herunterzählten, die Präsident Donald Trump dem Iran zur Öffnung der Straße von Hormus gesetzt hatte.

Die Frist soll nach dem Ende des nachbörslichen Handels in New York ablaufen. Gleichzeitig verschärfte Trump seine Drohungen, wichtige iranische Wirtschaftsziele, darunter Brücken und Ölquellen, anzugreifen.

Der Dienstagshandel an der Wall Street endete im Minus. Der Iran stand dabei fest im Fokus der Händler, da die Aktienkurse als Reaktion auf Trumps verschärfte Drohungen nachgaben.

In einem Beitrag auf Truth Social schrieb Trump: „Eine ganze Zivilisation wird heute Nacht sterben und nie wieder zurückkehren. Ich möchte nicht, dass das passiert, aber es wird wahrscheinlich geschehen.“ Er fügte hinzu: „47 Jahre Erpressung, Korruption und Tod werden endlich enden.“

Trumps Frist soll nach dem Ende des nachbörslichen Handels an der Wall Street und kurz nach der Wiedereröffnung des Handels mit Brent-Rohöl im Anschluss an eine Pause ablaufen.

„Die mit Kraftausdrücken gespickten Beiträge in den sozialen Medien, die wechselnden Forderungen und die schiere Unberechenbarkeit des US-Präsidenten machen es unmöglich vorherzusagen, was passieren könnte, wenn der Iran nicht kapituliert. Die heutigen Marktbewegungen deuten darauf hin, dass die Anleger weitgehend eine abwartende Haltung einnehmen, bis sie mehr Klarheit haben“, sagte Danni Hewson, Leiterin der Finanzanalyse bei AJ Bell.

Indizes und Ölpreis reagieren verhalten

Der Nasdaq Composite schloss mit einem Plus von 0,1 Prozent bei 22.017,85 Punkten, während der Dow Jones Industrial Average um 0,18 Prozent auf 46.584,81 Punkte nachgab.

Unterdessen notierte der S&P 500 zum Börsenschluss mit 0,08 Prozent im Plus bei 6.616,84 Punkten.

Der Preis für Brent-Rohöl stieg im Laufe des Tages stetig an, bevor er wieder fiel, nachdem der pakistanische Premierminister Trump gebeten hatte, seine Frist um zwei Wochen zu verlängern, „um der Diplomatie ihren Lauf zu lassen“. Zum Handelsschluss notierte der Ölpreis 2,1 Prozent im Minus bei 107 US-Dollar pro Barrel.

Technologie- und Versicherungsaktien im Fokus

Broadcom lag zum Börsenschluss über 6,2 Prozent im Plus, nachdem Anthropic Pläne für eine Zusammenarbeit mit dem Unternehmen bestätigt hatte, um den Betrieb seiner Systeme anzutreiben. Google ist ebenfalls an dieser Zusammenarbeit beteiligt.

Die Apple-Aktie gab nach, da berichtet wurde, dass der Technologie-Riese in der technischen Testphase eines faltbaren iPhones Rückschläge verzeichnet, was die Produktions- und Auslieferungspläne verzögern könnte. Die Aktie beendete den Handel mit einem Minus von knapp über 2 Prozent.

„Die Begeisterung darüber, dass im Herbst eine faltbare Version des ikonischen Smartphones auf den Markt kommen könnte, war gestiegen; dies hätte eine Wiederholung der Spitzenumsätze versprochen, die das US-Unternehmen im ersten Quartal 2026 verzeichnete“, so Hewson.

„Die berichteten technischen Probleme könnten die Produktion verzögern. Das würde bedeuten, dass das lukrative Zeitfenster des Vorweihnachtsgeschäfts verpasst würde und sich potenzielle Verkäufe verzögern oder sogar ganz ausbleiben könnten“, fügte Hewson hinzu.

Intel sprang um 4,2 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, sich gemeinsam mit SpaceX, Tesla und xAI dem Terafab-KI-Chipkomplex-Projekt von Elon Musk anzuschließen. Darüber hinaus erhielt das Unternehmen von Wells Fargo eine Anhebung des Kursziels von 45 auf 55 US-Dollar.

Eine Reihe von Versicherungsunternehmen verzeichnete starke Kursgewinne, nachdem bekannt gegeben wurde, dass das staatliche US-Krankenversicherungsprogramm Medicare den privaten Versicherern im Jahr 2027 fast 2,5 Prozent mehr zahlen wird. UnitedHealth schloss mit einem Plus von 9,3 Prozent, Humana legte um fast 8 Prozent zu, während CVS um 6,7 Prozent in die Höhe schnellte.