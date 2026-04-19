Finanzen

Chips als neue Anlageklasse: Wie GPUs die Finanzmärkte erobern

Chips und Rechenleistung rücken zunehmend in den Fokus der Finanzmärkte, da Investitionen in KI-Infrastruktur massiv steigen. Kann die Wall Street GPUs tatsächlich zu einer neuen Anlageklasse machen und damit Risiken, Preise und Kapitalströme grundlegend neu ordnen?