Unternehmen

Ein Unternehmen mit fünf Mitarbeitern wird das verwalten, wofür heute 500 Mitarbeiter eingestellt werden

Die Wirtschaft lebt noch immer in einer Phase der Verdrängung. Führungskräfte sprechen auf Konferenzen über KI, Produktivität und Transformation. Paradox ist jedoch, dass dieselben Menschen sich selbst und ihre Mitarbeiter mit Sätzen beruhigen wie "KI wird keine Arbeitsplätze wegnehmen" oder "KI ersetzt den Menschen nicht". Das ist falsch. Arbeitsplätze verschwinden bereits.