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Schweigepflicht im Job: Diese Regeln gelten wirklich

Ein kurzer Plausch über den Arbeitsalltag wirkt harmlos, kann aber rechtliche Folgen haben. Denn nicht alles darf nach außen dringen. Welche Informationen geschützt sind und wann es kritisch wird, ist vielen Arbeitnehmern nicht klar.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
19.04.2026 11:00
Lesezeit: 2 min
Schweigepflicht im Job: Diese Regeln gelten wirklich
Was darf man über den Job erzählen – und was nicht? (Foto: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Was zählt eigentlich alles als Betriebsgeheimnis?
  • Wann wird Small Talk im Büro zum Problem?
  • Welche Informationen dürfen niemals weitergegeben werden?

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