Politik

Entwicklungshilfe in Krisenzeiten: Deutschland ist größter Geldgeber

Die USA setzen neue Prioritäten, westliche Bündnisse geraten ins Wanken – mit spürbaren Auswirkungen auf die deutsche Entwicklungshilfe: Trotz einer stagnierenden Wirtschaft übernimmt die Bundesrepublik mehr finanzielle Verantwortung als je zuvor und steigt sogar zum größten Geberland auf. Warum die bisherige Entwicklungszusammenarbeit zunehmend unter Druck steht.
Autor
Mirell Bellmann
17.04.2026 05:55
Lesezeit: 4 min
Entwicklungshilfe in Krisenzeiten: Deutschland ist größter Geldgeber
Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) verteidigt ihre Reform der Entwicklungszusammenarbeit - trotz Kürzungen und des Rückzugs der USA. (Foto: dpa) Foto: Britta Pedersen

Im Folgenden:

  • Warum Deutschland zum weltgrößten Geberland für Entwicklungshilfe aufgestiegen ist.
  • Welche Länder die höchsten Entwicklungshilfezahlungen von Deutschland bekommen haben.
  • EU-Politik: Wie die Ukraine-Hilfen die Strukturen der Entwicklungshilfe verschieben.

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Mirell Bellmann

Mirell Bellmann schreibt als Redakteurin bei den DWN über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor arbeitete sie für Servus TV und den Deutschen Bundestag.

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