Politik

Entwicklungshilfe in Krisenzeiten: Deutschland ist größter Geldgeber

Die USA setzen neue Prioritäten, westliche Bündnisse geraten ins Wanken – mit spürbaren Auswirkungen auf die deutsche Entwicklungshilfe: Trotz einer stagnierenden Wirtschaft übernimmt die Bundesrepublik mehr finanzielle Verantwortung als je zuvor und steigt sogar zum größten Geberland auf. Warum die bisherige Entwicklungszusammenarbeit zunehmend unter Druck steht.