Finanzen

DAX heute deutlich schwächer: Geopolitische Spannungen setzen den DAX-Kurs aktuell unter Druck

Der DAX-Kurs gerät erneut unter Druck, nachdem sich die Lage im Nahen Osten zuspitzt. Anleger reagieren nervös, Ölpreise steigen, Unsicherheit wächst. Doch wie stark beeinflussen geopolitische Risiken den DAX heute tatsächlich – und drohen weitere Rückschläge?
Autor
avtor
Markus Gentner
20.04.2026 10:15
Lesezeit: 2 min
DAX heute deutlich schwächer: Geopolitische Spannungen setzen den DAX-Kurs aktuell unter Druck
DAX heute: Eine Aktienhändlerin verfolgt auf ihren Monitoren die Kursentwicklung. (Foto: dpa) Foto: Boris Roessler

DAX heute tief im Minus: DAX-Kurs unter Druck nach neuen Spannungen im Nahost-Konflikt

Aufgrund der erneuten Eskalation im Nahen Osten hat der DAX-Kurs am Montag einen Teil seiner deutlichen Gewinne vom Freitag wieder abgegeben. Der DAX heute zeigt damit erneut Schwäche. Die Lage in der Straße von Hormus bleibt unklar und hoch angespannt. Nachdem der Iran am Freitag angekündigt hatte, die Meerenge bis zur verbleibenden Dauer der Waffenruhe am Mittwoch offen zu halten, wurde diese Entscheidung bereits nach einem Tag wieder revidiert. Der DAX-Kurs aktuell reagiert entsprechend sensibel auf die geopolitischen Risiken.

Als Begründung führte die Armeeführung die anhaltende Blockade iranischer Häfen durch die USA an. Zudem lehnt die iranische Führung laut einem Bericht der staatlichen Agentur Irna ein weiteres Treffen mit US-Vertretern ab und verwies neben der Blockade auf überzogene Forderungen sowie einen stetigen Kurswechsel der USA. Die Ölpreise zogen daraufhin wieder deutlich an, während Investoren am Aktienmarkt erneut Risiken scheuen. Der DAX-Kurs spiegelt diese Unsicherheit klar wider.

DAX-Kurs aktuell: Verluste trotz technischer Stabilität

Im frühen Handel verlor der Leitindex 1,5 Prozent auf 24.341 Punkte, blieb jedoch weiterhin oberhalb der viel beachteten 200-Tage-Durchschnittslinie. Diese gleitende Marke gilt für charttechnisch orientierte Anleger als wichtiger Indikator für den langfristigen Trend. Der DAX heute zeigt damit trotz Rückgang eine gewisse Stabilität. Der MDax mit den mittelgroßen Unternehmen sank um 1,6 Prozent auf 31.430 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx ging es um 1,4 Prozent nach unten. Auch hier zeigt sich, wie stark der DAX-Kurs aktuell von globalen Entwicklungen beeinflusst wird.

"Die wiederholten Störungen einer der wichtigsten Energiehandelsrouten unterstreichen die Fragilität der Lage und dämpfen die Hoffnung auf ein zeitnahes, tragfähiges Friedensabkommen zwischen den Konfliktparteien", erklärte Marktexperte Timo Emden mit Blick auf die Situation in der Straße von Hormus. "Das wiederkehrende Wechselspiel aus Öffnung und Eskalation nimmt Züge eines geopolitischen Katz-und-Maus-Spiels an." Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC-Partners verwies angesichts der steigenden Ölpreise auf neue Inflationssorgen, die an den Börsen häufig mit höheren Zinsen verbunden werden. Diese Faktoren setzen auch den DAX-Kurs aktuell weiter unter Druck.

Reise- und Autowerte belasten den DAX-Kurs

Am stärksten unter Druck stand erneut der Reise- und Freizeitsektor, gefolgt von Automobilwerten. Tui und Lufthansa verloren im MDax jeweils 3,8 Prozent. Diese Entwicklung belastet ebenfalls den DAX-Kurs, da konjunktursensible Branchen besonders betroffen sind.

Beim Autobauer VW, dessen Aktien im DAX 2,7 Prozent einbüßten, kam zum allgemeinen Marktdruck noch eine negative Unternehmensmeldung hinzu. Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies sprach sich dafür aus, die Produktion chinesischer Autos in deutschen VW-Werken zu prüfen, da der Wolfsburger Konzern weiterhin mit Stellenabbau und Überkapazitäten kämpft. "Eine Art Offenbarungseid" bezeichnete ein Händler diesen Vorschlag. Solche Nachrichten wirken sich direkt auf den DAX-Kurs aktuell aus.

Die Aktie von Wacker Chemie stieg nach einer Anhebung der Jahresumsatzziele im MDax um 1,0 Prozent. Aufgrund des Iran-Kriegs erzielte der Chemiekonzern im ersten Quartal laut vorläufigen Zahlen operativ mehr als erwartet. Kunden hätten Bestellungen wegen des Konflikts vorgezogen, hieß es. Lanxess legten als stärkster Wert um 3,1 Prozent zu. Der Barclays-Analyst Anil Shenoy erhöhte seine Prognosen wegen der Schwierigkeiten asiatischer Wettbewerber durch den Nahost-Konflikt und sprach von nachlassendem Importdruck. Solche positiven Einzeltitel können den DAX-Kurs stabilisieren.

Auch Aktien aus dem Energiesektor verzeichneten Gewinne. Verbio erholten sich nach einem Rücksetzer am Freitag an der Spitze des SDax um 3,0 Prozent. Seit Beginn des Iran-Kriegs hatte die Aktie des Biokraftstoffherstellers in der Spitze um mehr als 70 Prozent zugelegt. Im DAX stiegen RWE als Favorit um 2,1 Prozent, während Eon um 0,9 Prozent zulegten. Diese Entwicklung unterstützt den DAX-Kurs heute teilweise und zeigt die Bedeutung von Energieaktien im aktuellen Marktumfeld.

DAX heute anfällig für geopolitische Risiken

Der DAX-Kurs zeigt erneut, wie stark geopolitische Entwicklungen die Märkte beeinflussen können. Der Konflikt im Nahen Osten sorgt für steigende Ölpreise, wachsende Inflationssorgen und eine erhöhte Risikoaversion bei Anlegern. Während der DAX heute unter Druck steht, bieten einzelne Branchen wie Energie weiterhin Stabilität. Gleichzeitig verdeutlicht die Entwicklung, wie sensibel der Markt auf politische Unsicherheiten reagiert. Entscheidend wird sein, ob sich die Lage kurzfristig beruhigt oder weiter eskaliert. Anleger sollten den DAX-Kurs aktuell genau beobachten, da schnelle Richtungswechsel jederzeit möglich bleiben und Chancen sowie Risiken eng beieinander liegen.

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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